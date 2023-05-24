Solopharm открыла в Петербурге собственное производство чистых помещений

Фармацевтическая компания Solopharm запустила собственный завод Matrix Wall по производству систем стерильных помещений в Санкт-Петербурге. Строительство объекта стартовало в конце 2022 года.

«В рамках проекта реализовано четыре производственных участка. Ожидается, что за год будет производиться до 6 тыс. кв. м чистых помещений»,— говорится в пресс-релизе компании.

На заводе площадью 1,8 тыс. кв. м будут проектироваться и производиться чистые помещения, в дальнейшем на нем же будет запущено производство дверных и шлюзовых систем, лабораторного оборудования и мебели.

В Solopharm отметили, что компания стала первым фармпроизводителем на российском рынке, имеющим собственное производство чистых комнат.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Solopharm проинвестировала на 2 млрд рублей в производство БАДов и лекарств в Петербурге.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте