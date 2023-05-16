Фармкомпания Solopharm проивестировала на 2 млрд рублей в производство БАДов и лекарств в Петербурге

Петербургская фармакологическая компания Solopharm запустила два новых производственных участка на заводах по производству жидких лекарственных форм и БАДов. Сумма инвестиций составила 2 млрд руб., сообщили 16 мая в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа компании по производству жидких стерильных препаратов Solopharm. Продукция нового завода по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Работа компании по производству жидких стерильных препаратов Solopharm. Продукция нового завода по производству твердых лекарственных форм, капсул и таблеток.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На участках реализовано 6 высокопроизводительных и автоматизированных линий. Общая площадь двух запущенных очередей составляет 1100 кв. м. и 1250 кв. м.

Планируется, что запуск позволит разрабатывать и производить новые препараты в различных терапевтических направлениях, восполнит отсутствие востребованных препаратов в областях оториноларингологии, офтальмологии, терапии, пульмонологии, неврологии и инъекционных растворов.

Solopharm — ведущий фармацевтический производитель жидких и твердых лекарственных форм со статусом системообразующего предприятия фармацевтической отрасли в России. Компания имеет 5 производственных площадок общей площадью более 38 тыс. кв. м. Портфель препаратов компании насчитывает более 210 регистрационных удостоверений.

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