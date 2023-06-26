«Справедливая Россия» выдвинула в губернаторы Тюменской области Владимира Пискайкина

Тюменское региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» тайным голосованием выдвинуло на выборы губернатора Тюменской области кандидатуру председателя совета регионального отделения Владимира Пискайкина. Такое решение единогласно приняли делегаты конференции отделения 24 июня, сообщили в соцсетях представители партии. О своем намерении участвовать в выборах господин Пискайкин заявлял «Ъ» уже в марте.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Для участия в них уже выдвинуты четыре кандидата. Региональное отделение партии «Единая Россия» решило отправить на перевыборы действующего губернатора Александра Моора. Во внутрипартийном голосовании ему составляли конкуренцию депутаты Тюменской областной думы Владимир Пушкарев и Владимир Фомин, но делегаты конференции единогласно решили поддержать господина Моора.

Реготделение КПРФ выдвинуло на должность главы региона депутата облдумы от КПРФ Ивана Левченко. ЛДПР решила отправить на выборы депутата Законодательного собрания ЯНАО Дениса Садовникова. В его поддержку выступили координатор ханты-мансийского отделения партии Евгений Данников и ямальский координатор Андрей Кузнецов. Для участия в выборах кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав подписи депутатов представительных органов в свою поддержку.

Предыдущие выборы губернатора Тюменской области проходили в 2018 году. Тогда Александр Моор набрал 65,86% — его поддержали 816,2 тыс. избирателей. Второе место занял депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев (ЛДПР) — 12,99% (161,6 тыс. голосов). За ним с небольшим отрывом следовал Иван Левченко (КПРФ) — 12,83% (159,8 тыс. голосов). Четвертое место получил вице-спикер облдумы Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») — 5,77% (71,5 тыс. голосов).

Катерина Якушева, Екатеринбург