КПРФ выдвинула депутата Ивана Левченко кандидатом в губернаторы Тюменской области

Тюменское областное отделение КПРФ тайным голосованием выдвинуло депутата облдумы от КПРФ Ивана Левченко на должность губернатора. Решение было принято на конференции регионального отделения, сообщила его пресс-служба.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Пока о намерении участвовать в них заявлял глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин. По данным СМИ, в предвыборной гонке примет участие депутат заксобрания ЯНАО от ЛДПР Денис Садовников. Действующий губернатор Александр Моор в мае попросил президента Владимира Путина дать оценку его работе, чтобы принять решение о возможности выдвижения своей кандидатуры. Глава государства пожелал Александру Моору удачи.

Предыдущие выборы губернатора Тюменской области проходили в 2018 году. Александр Моор набрал 65,86% — его поддержали 816,2 тыс. избирателей. Второе место занял депутат Тюменской облдумы Артем Зайцев (ЛДПР) —12,99% (161,6 тыс. голосов). За ним с небольшим разрывом следовал Иван Левченко (КПРФ) — 12,83% (159,8 тыс. голосов). В новых выборах участие примет вся «тюменская матрешка», включая ЯНАО и ХМАО.

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