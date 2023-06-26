NYT: Украина не смогла воспользоваться мятежом Пригожина на поле боя

Украина не смогла извлечь пользу из мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, поскольку эти события не оказали негативного влияния на ситуацию на поле боя. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных официальных американских лиц.

Как отмечает NYT, «неопределенный статус Вагнера должен стать облегчением для украинских солдат». Тем не менее оценивать долгосрочные последствия мятежа еще слишком рано. Согласно материалу NYT, линия фронта «останется неизменной в краткосрочной перспективе». Но в зависимости от развития событий в России украинские военные могут извлечь выгоду из мятежа Пригожине и «добиться некоторых успехов».

По мнению старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, «прежние отношения между Вагнером и российским правительством, вероятно, закончились». Он отмечает, что «Вагнер» сыграл «колоссальную роль» в кампании по захвату Бахмута, «единственной крупной победе Москвы на поле боя в этом году». Теперь его участие в боевых действиях находится «под вопросом».

Вечером 23 июня Евгений Пригожин заявил об ударах по лагерям ЧВК со стороны Вооруженных сил России. Эту информацию опровергли в Минобороны РФ. После заявления Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Поздним вечером того же дня обвинения с Пригожина пообещали снять. Бойцы ЧВК покинули военные объекты в Ростове-на-Дону. На данный момент дело о мятеже юридически не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Полина Мотызлевская