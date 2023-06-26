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Коммерсантъ FM
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Путин обнулил НДС для судоремонтных предприятий

Президент Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки НДС для российских судоремонтных предприятий, инвестирующих в собственное развитие. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для получения льготы предприятие до конца 2024 года должно на семь лет заключить инвестиционное соглашение с Минпромторгом и Минфином. В документе должны прописать обязательства по развитию и модернизации собственных производственных мощностей.

В феврале правительство одобрило проект Минфина об обнулении НДС для судоремонтных заводов. Условием обнуления налога станет инвестирование предприятиями не менее 20% выручки в собственное развитие. В случае расторжения договора НДС за прошлые периоды будет начислен. Правительство также обещало вдвое увеличить субсидии на гражданское кораблестроение.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Судоремонт сэкономит на налогах».

Лаура Кеффер

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