«РИА Новости»: посольство США обсуждало с МИД России мятеж Пригожина

Посольство США обсуждало с МИД России вопрос безопасности в связи с организованным основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 23 июня «маршем справедливости» на Москву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Отвечая на вопрос агентства, контактировала ли посол США в России Линн Трейси с МИД РФ по теме безопасности посольства в связи с событиями вокруг Евгения Пригожина, собеседник сказал: «Посольство контактировало путем электронной переписки».

О контактах Вашингтона и Москвы во время мятежа Евгения Пригожина сообщал ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. По его словам, администрация Белого дома связывалась с руководством России, чтобы убедиться, что российская сторона понимает свои обязательства по обеспечению безопасности американских граждан и сотрудников диппредставительств.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников. Однако, как стало известно «Ъ», Евгений Пригожин все еще остается под следствием по делу о мятеже (ст.279 УК).

Подробнее — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Милена Костерева