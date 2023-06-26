Греция проголосовала за «эру стабильности»

Правящая в Греции консервативная партия «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса одержала уверенную победу на состоявшихся в воскресенье повторных парламентских выборах. Она получила абсолютное большинство в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство. После убедительной победы господин Мицотакис пообещал грекам «конец неопределенности и начало эры стабильности». С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кириакос Мицотакис

Фото: Louiza Vradi, Reuters Кириакос Мицотакис

Фото: Louiza Vradi, Reuters

В минувшее воскресенье грекам пришлось голосовать второй раз за последний месяц. На выборах 21 мая правящая «Новая демократия», возглавляемая премьером Кириакосом Мицотакисом, одержала уверенную победу, намного опередив главного конкурента, леворадикальную коалицию «Сириза» экс-премьера Алексиса Ципраса. Однако полученных «Новой демократией» 146 мандатов в 300-местном парламенте оказалось недостаточно для самостоятельного формирования правительства, а создавать коалицию с другими партиями Кириакос Мицотакис не захотел. И выборы пришлось повторить.

На повторных выборах, несмотря на низкую для Греции явку (менее 53%), «Новая демократия» практически повторила майский результат, набрав более 40% голосов. Но на сей раз выборы проводились по новой-старой системе, когда победитель получает «премиальный бонус» от 20 до 50 депутатских мест.

В итоге, по предварительным данным, «Новая демократия» будет иметь 158 мандатов в парламенте, то есть абсолютное большинство, что позволит Кириакосу Мицотакису самостоятельно сформировать новое правительство.

«Сириза», как ожидается, будет иметь в парламенте 48 депутатов. Третью позицию сохранили социалисты из движения ПАСОК — 32 депутатских места.

Успех «Новой демократии» многие эксперты объясняют желанием большинства греков иметь стабильное правительство. А Кириакос Мицотакис всегда высказывался в пользу однопартийного кабинета. «Сириза» же в случае победы могла сформировать только коалиционное правительство из нескольких партий.

Победить уверенно дважды за последний месяц «Новой демократии» не помешала даже страшная железнодорожная катастрофа, которая произошла в ночь на 1 марта близ города Лариса. Тогда погибли 57 человек. Ответственность за происшедшее большинство греков возложили на власть. Не помогла оппозиции и прошлогодняя афера с незаконным прослушиванием греческой спецслужбой EIP телефона лидера ПАСОК Никоса Андрулакиса, итогом которой стали отставки руководителя EIP и главы администрации премьера.

Не сказалась особо на рейтингах правящей партии и случившаяся за неделю до повторных выборов трагедия, когда у западных греческих берегов затонуло судно с мигрантами, в результате чего погибли или пропали без вести сотни людей, хотя та трагедия и вызвала немало вопросов об эффективности действий властей и оправданности их миграционной политики.

На нынешних выборах лидер «Новой демократии» Кириакос Мицотакис поставил на карту стабильность, убеждая греков, что только его партия сможет ее обеспечить.

После майского голосования он заявил, что «Новая демократия» «получила от народа одобрение на правление — мощное и самостоятельное». А когда были обнародованы предварительные итоги повторного голосования, бывший и будущий премьер пообещал грекам «конец неопределенности и начало эры стабильности».