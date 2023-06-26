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Коммерсантъ FM
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Защита Блиновской обжаловала продление ей домашнего ареста

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала продление домашнего ареста. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожу Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь границу РФ. На следующий день суд отправил ее под домашний арест. В мае ее апелляцию отклонили. В том же месяце ее мужу Алексею предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).

О деле — в материале «Ъ» «Муж и жена — не только одна сатана».

Лаура Кеффер

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