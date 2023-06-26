«Ведомости»: у Мосбиржи возникли сложности при запуске торгов дирхам—рубль

При запуске торгов валютной парой дирхам ОАЭ—российский рубль на Мосбирже возникли проблемы, пишут «Ведомости» со ссылкой на пятерых участников рынка. Сейчас биржа ищет способы решить эту проблему, а торги могут быть запущены в ближайшие два-три месяца, уточняет собеседник издания. Представитель Мосбиржи информацию о возникших проблемах не подтвердил и не опроверг. Он указал, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.

В апреле на срочном рынке Мосбиржи были запущены торги фьючерсами на пару российский рубль—дирхам. Один лот — 1000 единиц. Ценой исполнения установлен курс Банка России за дирхам на день исполнения контракта, округленный до минимального шага. По состоянию на 23 июня — 22,76 руб. Как уточнил представитель Мосбиржи, среднедневной оборот по инструменту в июне приблизился к 500 млн руб.

По словам собеседников издания, основной проблемой при запуске торгов стал поиск устойчивого контрагента и жесткий комплаенс со стороны ОАЭ в отношении финансовых компаний. Ранее расчеты строились через филиал МТС-банка в Абу-Даби, получившего лицензию 1 января. Операции с банком проводил контрагент из ОАЭ. Однако, по словам участников рынка, вскоре арабский контрагент отказал в проведении операций. Один из них уточняет, что в конце марта Центральный банк ОАЭ отозвал лицензию у МТС-банка после его попадания под санкции и предписал прекратить операции в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть подразделение.

Подробнее о том , как банки тестировали депозиты в валюте ОАЭ, — в материале «Ъ» «К дирхамам отнеслись с полным вложением».