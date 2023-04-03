Мосбиржа начнет торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию с 4 апреля

С 4 апреля Московская биржа начнет торги на срочном рынке фьючерсными контрактами на пары дирхам ОАЭ— российский рубль (AED) и индийская рупия—российский рубль (INR), сообщила пресс-служба биржи.

«Мы видим запросы клиентов на быструю реакцию со стороны инфраструктуры в связи со стремительно изменяющимися условиями на глобальных рынках»,— прокомментировала появление новых пар руководитель срочного рынка Мосбиржи Мария Патрикеева.

Фьючерс на курс дирхам ОАЭ—российский рубль будет торговаться лотами 1 тыс. дирхамов ОАЭ. Минимальный шаг цены — 0,001 российского рубля. Стоимость минимального шага цены — 1 руб.

Фьючерс на курс индийская рупия—российский рубль будет торговаться лотами 10 тыс. индийских рупий. Минимальный шаг цены — 0,0001 российского рубля. Стоимость минимального шага цены — 1 руб.

Участникам рынка будут доступны контракты с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года, а также с исполнением в марте 2024-го. Цена исполнения контракта будет равна значению курса ЦБ РФ за единицу валюты, установленному в день исполнения контракта, округленному до минимального шага.

Доля валютной пары USD/RUB (доллар/рубль) в обороте биржевых торгов в феврале сократилась до минимального значения за последние годы: показатель составил 36% против 40% в январе. В марте Мосбиржа запустила торги фьючерсами на турецкую лиру и гонконгский доллар.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Больше долларов, срочных и разных».

Григорий Лейба