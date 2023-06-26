Единороссы попросили Генпрокуратуру провести массовую проверку фастфуда

Депутаты «Единой России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в регионах. В письме за подписью депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского отмечается, что регулярному контролю за объектами питания мешает мораторий на проверку бизнеса. Выдержки из письма приводят «Известия».

В своем письме единороссы обращают внимание, что летом риск роста отравлений потребителей, приобретающих еду в летних кафе и иных нестационарных торговых объектах, повышается. В то же время контроль в отношении предприятий торговли до конца 2023 года приостановлен в связи с мораторием на внеплановые проверки.

Постановление о моратории на проведение проверок бизнеса вступило в силу с 30 декабря 2022 года и будет действовать до конца 2023 года. Внеплановые проверки будут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований. Плановые проверки будут проводиться только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска.

В качестве примера негативного влияния моратория на качество предоставляемых ресторанами быстрого питания услуг авторы обращения указывают случай в Иркутской области. 13 и 14 июня в Братске зафиксировали массовые отравления шаурмой. По данным на 20 июня, всего отравился 101 человек, из них 51 госпитализирован. Депутаты просят поручить прокуратурам субъектов России инициировать проверки предприятий быстрого питания и нестационарных точек.

15 июня в рамках расследования дела об отравлении в кафе быстрого питания «Шаурму хочу» был задержан его владелец Артуш Арутюнян. По данным следствия, в его кафе нарушались требования к хранению продуктов и технологии приготовления блюд, а также не было условий для соблюдения должной личной гигиены сотрудников и дезинфекции помещения. 19 июня Артуша Арутюняна отправили под домашний арест. Кафе по решению суда было закрыто.

Милена Костерева