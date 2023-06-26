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Коммерсантъ FM
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В КГБ Белоруссии заявили о готовности к вторжению «беглых террористов»

Белоруссия обладает достаточными возможностями для нейтрализации угрозы в случае вторжения, заявил замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек. Так он отреагировал на информацию о подготовке нескольких сотен белорусов в Польше для свержения белорусской власти.

Господин Бычек утверждает, что подготовка белорусов, сбежавших из страны на фоне протестов 2020 года, проходит на базе спецподразделений и вооруженных формирований в Польше, Литве и на Украине. По его словам, после получения первичной подготовки белорусы «проходят обкатку на поле боя, на юго-востоке Украины, после чего возвращаются, становятся инструкторами». Как говорит господин Бычек, они «готовят террористические акты, разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь, в том числе и при поддержке регулярных войск указанных стран».

«Комитет государственной безопасности фиксирует такие террористические проявления, мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства нами предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет, мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации данной угрозы»,— заявил замглавы следственного управления КГБ телеканалу «Беларусь 1».

О подготовке нескольких сотен белорусов в Польше ранее в июне рассказала газета The Times. Утверждается, что они готовятся к свержению власти в Минске. В МИД Белоруссии после этого заявили, что власти республики намерены «действовать жестко» в отношении «боевиков и экстремистов», которые могут планировать нападение на ее территорию.

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