Рублев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в финале турнира ATP в немецком Галле. Продолжавшаяся 1 час 34 минуты встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Бублика.

25-летний Рублев находится на седьмой строчке рейтинга ATP, выиграл 13 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

26-летний Александр Бублик, родившийся в РФ, занимает 48-е место рейтинга, выиграл два турнира ATP в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира, проходящего на травяном покрытии, составляет около €2,2 млн.

Мария Федотова