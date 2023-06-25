Сальдо удалил сообщение о ремонте Чонгарского моста

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что специалисты начали восстановливать Чонгарский мост, который был поврежден утром 22 июня в результате обстрела вооруженных сил Украины. Позже господин Сальдо удалил сообщение об этом в своем Telegram-канале.

«Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня. Как строитель могу сказать, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд будет восстановлен в скором времени»,— написал Владимир Сальдо (цитата по ТАСС).

Чонгарский мост расположен на границе Херсонской области и Крыма. Находится на трассе, которая идет в сторону города Джанкой. Удар был нанесен 22 июня. 23 июня Владимир Сальдо сообщил, что повреждения Чонгарского моста оказались «намного серьезнее, чем мы думали». Движение по мосту не откроют за 15–20 дней.

После удара по Чонгарскому мосту основной поток грузовых автомобилей проходит через пропускной пункт «Перекоп». Минтранс Крыма сегодня заявил, что восстановление моста начнется после минимизации возможных рисков.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко