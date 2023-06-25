Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию Липецкой области

Пресс-служба правительства Липецкой области сообщила, что подразделения ЧВК «Вагнер» покинули территорию региона.

«Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона»,— сказано в сообщении в Telegram-канале администрации.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Бойцы ЧВК зашли в Ростов-на Дону, Воронеж и на территорию Липецкой области.

Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы ЧВК освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию, уголовное дело против него будет закрыто, участников мятежа преследовать не будут, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко