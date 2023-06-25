Список ЛДПР в горсовет Красноярска возглавили Слуцкий, Бут и Глисков

Конференция реготделения ЛДПР в Красноярском крае выдвинула депутата краевого парламента Александра Глискова на выборы губернатора. О своем намерении участвовать в выборах на пост главы региона господин Глисков заявлял еще в марте. «Считаю, что у меня опыта и знаний достаточно, муниципальный фильтр мы преодолеваем, благодаря тому что у нас есть достаточное количество депутатов в крае. Препятствий в виде зарубежных активов у меня не было и нет»,– говорил он.

Также на конференции были выдвинуты кандидаты на выборы в горсовет Красноярска и советы муниципалитетов, сообщает пресс-служба партии.

Первую тройку в списке на выборах в горсовет Красноярска возглавили председатель ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, предприниматель, вернувшийся в 2022 году из американской тюрьмы в результате обмена, Виктор Бут, а также Александр Глисков.

Согласно уставу Красноярска, в горсовет избираются 36 депутатов: 18 — по партийным спискам, еще 18 — в одномандатных округах. Очередные выборы пройдут в сентябре 2023 года. В действующем созыве горсовета, сформированном по итогам выборов в 2018 году, во фракцию ЛДПР входят девять депутатов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова