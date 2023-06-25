Автовокзалы Воронежа работают в штатном режиме

Автобусы в Воронеже ходят по расписанию. Автовокзалы работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области в Telegram.

Вчера, 24 июня, в Воронеже отменили движение межрегиональных автобусных рейсов с Центрального и Левобережного автовокзалов города. Также в регионе на границе с Липецкой областью была перекрыта федеральная трасса М-4 «Дон». На ней образовались пробки. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО).

Это произошло после того, как как основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Олеся Павленко