В Калужской области начнут снимать ограничения на движение личного транспорта

Глава Калужской области Владислав Шарпа сообщил, что в регионе начнут снимать ограничения на движение личного транспорта. Обычный порядок восстановят в течение дня.

«Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области. В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения»,— написал господин Шарпа в Telegram-канале.

Вчера, 24 июня, в Калужской области ввели ограничения автомобильного движения по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Это произошло после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву по трассе М-4 «Дон». Российские власти признали это вооруженным мятежом, против Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Олеся Павленко