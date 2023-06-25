Ограничения движения на трассе М-4 в Тульской и Московской областях сохраняются

Ограничения на движение в Тульской и Московской областях на трассе М-4 «Дон» сохраняются. Об этом сообщила пресс-служба «Автодора» в Telegram.

«Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях»,— сказано в сообщении компании.

Ранее участки трассы М-4 перекрывали после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Движение автотранспорта также ограничили в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Московской областях и других регионах. В Липецкой области некоторые дороги намеренно повредили экскаваторами.

Вчера вечером, 24 июня, ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Ее основатель Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. В ночь на 25 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавтодора заявил, что ограничения на всех трассах сняли.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Олеся Павленко