В Белгородской области проведут совещание по вопросу возвращения жителей в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня, 25 июня, проведет совещание по вопросу возможности посещения жителями города Шебекино. Людей вывозили из населенного пункта из-за массированных обстрелов.

«Сегодня с утра проведу совещание по восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки. Получив информацию от погранслужбы и от министерства обороны, если все-таки у нас ситуация стабилизировалась, надеюсь, тогда вернемся к нормальному формату посещения Шебекино жителями города, это сообщение сделаю в 10:00»,— сказал господин Гладков в видео, которое опубликовано на его странице «ВКонтакте».

В начале июня Шебекинский городской округ подвергался массированным обстрелам. Повреждения получили больше 700 частных домовладений и больше 110 многоквартирных домов. Кроме того, власти и военные сообщали о попытках диверсантов зайти на территорию городского района. Жителей вывозили в пункты временного размещения.

Леонид Уварчев