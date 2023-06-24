Крашенинников: бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут избежать наказания

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут избежать наказания. Это возможно, если они как можно скорее сложат оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Конечно, есть шанс сложить оружие и избежать наказания, и про это президент и сказал. Мне кажется, что это сделать надо достаточно быстро … нужно достаточно быстро это сделать и не поддаваться на провокации от руководства мятежников»,— заявил ТАСС господин Крашенинников. Он отметил, что к людям, проявившим себя в СВО, есть уважение, а среди бойцов ЧВК многие проявили себя в военной операции.

Ранее к бойцам ЧВК обратился генерал армии Сергей Суровикин. Он призвал бойцов ЧВК «Вагнер» вернуться в места дислокации.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин назвал эти события мятежом и предательством.

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Мария Федотова