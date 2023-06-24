Прокуратура Москвы предупредила о недопустимости искажения официальных сведений

В связи с введением в Москве режима контртеррористической операции (КТО) все оперативные подразделения и службы находятся в режиме максимальной готовности, сообщает столичная прокуратура. Ведомство, которое осуществляет непрерывный мониторинг обстановки, предупредило о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации.

«Предупреждаем руководство политических и общественных объединений граждан, предприятий и учреждений столицы, а также представителей средств массовой информации и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения любым способом недостоверной информации»,— сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. За подобные нарушения законом предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, напомнило ведомство.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим КТО после того, как 23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Сегодня, 24 июня, Евгений Пригожин заявил, что его бойцы контролируют военные объекты Ростова-на-Дону.

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Мария Федотова