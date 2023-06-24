АТОР: туристы, направляющиеся на юг, пока не обращались за помощью

Туристы, направляющиеся на юг, пока не обращались за помощью в связи с логистическими проблемами из-за военного мятежа, обращения от них ожидаются в начале следующей недели. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пока данных никаких нет. Значительная часть из туристов добирается поездами и самолетами, а там все работает штатно. Есть некая проблема у туристов, которые выехали на личном автотранспорте, но они не дают информации с дороги, они пошли в объезды, но насколько эти объезды будут успешные, мы узнаем только завтра. Туристы не мгновенно реагируют, на это уходит обычно два-три дня. Мы ждем существенной реакции на следующей неделе», – рассказал господин Ромашкин.

Утром в субботу в связи с затруднением движения на автодороге М-4 «Дон» на территории Ростовской области ГУ МВД по Кубани предложило водителям воздержаться от поездок в данном направлении. Ранее региональные власти сообщили о согласовании с МВД альтернативного пути движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 «Дон». Оперштаб Кубани указывал, что в районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское по направлению на Зерноград (трасса Волгоград — Ростов). Таким образом власти рассчитывают избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону.

После того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться», утром в субботу на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В ночь на субботу ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по статье о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что бойцы ЧВК не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

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