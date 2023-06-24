Нижегородский митрополит призвал молиться за президента, воинство и «сохранение русского мира»

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий призвал верующих возносить молитву о богохранимой стране, чтобы «сохранить русский мир». Он обратился к пастве из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» – вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его бойцов и заявил, что «идет разбираться». ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции. В Нижегородской области усилили контроль за безопасностью. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что ситуация под контролем.

«Призываю усилить молитву за нашего президента и воинство, дабы внутреннее противостояние как можно быстрее прекратилось. Да ниспошлет милосердный Господь свою благодатную помощь нашему народу и поможет преодолеть внутреннее противостояние, чтобы "купно за едино" сохранить русский мир»,– обратился митрополит Георгий.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина