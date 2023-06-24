В Нижегородской области усилят контроль за безопасностью

Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание оперативного штаба с участием представителей силовых ведомств и членов правительства. Принято решение усилить контроль за безопасностью и отменить салют, запланированный в честь Дня молодежи 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Ситуация в Нижегородской области – под контролем. Все мы сегодня внимательно слушали обращение президента и верховного главнокомандующего, который назвал происходящее недопустимым. Наша главная сила должна быть в единстве!» — написал Глеб Никитин.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям своих бойцов и заявил, что идет «разбираться». К утру 24 июня он заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова.

Режим контртеррористической операции ввели в Москве, Воронежской и Московской областях. Президент Владимир Путин обратился к россиянам, он назвал действия Евгения Пригожина мятежом и авантюрой.

Ситуация с Пригожиным и другие новости 486-го дня спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина