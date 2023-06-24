В Петербурге изменили график разводки мостов во время «Алых парусов»

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, для проведения праздника выпускников «Алые паруса», в ночь с 24 на 25 июня, разводка мостов будет осуществляться по следующему графику:

Троицкий мост разведен с 12:10 24 июня до 06:00 26 июня.

Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский разводятся по графику. Остальные мосты не разводятся.

Напомним, ранее в пресс-службе Пятого канала заявили, что не получали от Смольного команды отменить проведение «Алых парусов» на фоне событий с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». В городской администрации подчеркнули, что ситуация в городе «спокойная и контролируемая».

Позднее стало известно, что в Смольном проходит экстренное совещание с участием представителей всех силовых структур города.

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