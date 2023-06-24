Wildberries скроет все товары с символикой ЧВК «Вагнер»

Онлайн-ритейлер Wildberries начал скрывать товары с символикой частной военной компании «Вагнер». Об этом ТАСС сообщил источник из компании.

«В ближайшее время она полностью будет удалена с маркетплейса»,— заявил источник. Сейчас на сайте ритейлера предлагается 41 позиция товаров с символикой ЧВК «Вагнер».

ФСБ возбудило уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по делу о призывах к вооруженному мятежу. Утром 24 июня он сообщил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону.

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Лусине Баласян