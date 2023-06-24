Посольства ряда стран СНГ призвали сограждан не посещать приграничные районы России

Посольства Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, а также Министерство иностранных дел Молдавии призвали своих сограждан не посещать граничащие с Украиной регионы России. Тех, кто уже находится на этих территориях, просят покинуть их. Также остающихся в России соотечественников призывают избегать массовых скоплений людей.

Сегодня «в связи с имеющимися угрозами безопасности» своим гражданам рекомендовало не посещать приграничные регионы России посольство Казахстана. Находящихся на этих территориях граждан страны посольство призвало встать на консульский учет.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о планах перейти границу Ростова. К утру 24 июня он заявил, что ЧВК контролирует военные объекты города. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях введен режим КТО. В других регионах усиливаются меры безопасности.

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