Губернатор Кубани: все силовые службы края переведены на усиленный режим работы

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на фоне ситуации с действиями на юге России ЧВК «Вагнер», которые президент квалифицировал как мятеж, сообщил, что все силовые службы края переведены на усиленный режим работы.

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«Провел совещание с коллегами. В данный момент в крае спокойная, стабильная обстановка, не требующая введения дополнительных ограничительных мер. Системы жизнеобеспечения работают штатно. Все силовые службы переведены на усиленный режим работы. Ситуация находится полностью под контролем», - написал глава края в своем Telegram-канале.

Утром в субботу в связи с затруднением движения на автодороге М-4 "Дон" на территории Ростовской области ГУМВД по Кубани предложило водителям воздержаться от поездок в данном направлении. Ранее региональные власти сообщили о согласовании с МВД альтернативного пути движения транспорта в сторону Ростова-на-Дону в обход трассы М-4 «Дон». Оперштаб Кубани указывал, что в районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское по направлению на Зерноград (трасса Волгоград — Ростов). Таким образом власти рассчитывают избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 «Дон» по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону.

Национальный антитеррористический комитет России утром в субботу сообщил о введении на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей режима контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов». Соответствующий режим в регионах ввели после того, как глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек «идут разбираться». Утром 24 июня он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Владимир Путин во время обращения к народу назвал происходящее вооруженным мятежом и ударом в спину России. Евгений Пригожин не согласился с обвинением в предательстве родины, заявив, что все бойцы ЧВК «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Михаил Волкодав

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