Губернатор Ленобласти рассказал о спокойной обстановке в регионе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 24 июня выступил с видеообращением, в котором сообщил, что обстановка в регионе находится под контролем.

«Сегодня во многих городах, поселках проходят праздничные мероприятия, которые посвящены и нашим выпускникам, и нашей молодежи»,— отметил, частности, он. «Но мы с вами все видели выступление президента России Владимира Владимировича Путина. И мы прекрасно понимаем, что сегодня наша задача — сплотиться вокруг нашего президента, вокруг нашей страны»,— подчеркнули господин Дрозденко.

Напомним, ранее с похожим сообщением выступили в Смольном.

Утром 24 июня стало известно, что силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Петербурге.

Тем временем в пресс-службе Пятого канала сообщили, что не получали никаких команд насчет возможной отмены праздника выпускников «Алые паруса».

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