Губернатор Ставропольского края: обстановка спокойная, все под контролем

В связи с обстановкой в соседней Ростовской области в Ставропольском крае принимаются все необходимые меры для обеспечения порядка. Об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров. При этом он заверил, что в Ставропольском крае обстановка «спокойная, стабильная», «все под контролем».

«Работа всех служб, обеспечение безопасности, движение на дорогах, планы проведения мероприятий — никаких изменений нет, все штатно.Если какие-то решения будут приниматься — как всегда, буду немедленно об этом сообщать. Сейчас никакой потребности в них нет»,— написал господин Владимиров в своем Telegram-канале.

Меры безопасности в регионах России усиливаются с позднего вечера 23 июня, после публичных обвинений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в обстреле позиций компании со стороны Минобороны. Он говорил о направлении бойцов ЧВК в Ростов, а к утру 24 июня заявил, что контролирует все военные объекты города. Власти Ростовской области отменили все массовые мероприятия, жителям рекомендовали не выходить из своих домов.

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Лусине Баласян