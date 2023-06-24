Коммунисты Приморья окончательно отказались выдвигать кандидата в губернаторы

Конференция приморского отделения КПРФ сегодня, 24 июня, сегодня поддержала ранее принятое решение крайкома не выдвигать кандидата от партии на предстоящих в сентябре выборах губернатора региона.

«За бойкот выборов проголосовало подавляющее большинство делегатов. Мы не считаем возможным в них участвовать, поскольку нас связали по рукам и ногам. Без контроля за участковыми комиссиями нам могут легко нарисовать четвертое или пятое место. Это только дискредитирует партию»,— сообщил «Ъ» первый секретарь крайкома КПРФ Анатолий Долгачев. Он заверил, что решение о бойкоте выборов окончательное.

Напомним, 10 июня пленум крайкома КПРФ принял решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих в сентябре выборах губернатора Приморья. Такой демарш коммунисты предприняли в знак протеста против массового исключения представителей от партии из вновь формируемых составов участковых избирательных комиссий. По мнению крайкома, это создает условия для фальсификации итогов голосования. «За исключением Советского района Владивостока, в остальных четырех районах города коммунисты включены в состав только 15% УИК», - пояснял ранее господин Долгачев.

В предстоящих в сентябре выборах смогут принять участие только кандидаты от политических партий. Заксобрание Приморья внесло поправки в избирательный кодекс региона, исключающие возможность самовыдвижения. Для регистрации в качества кандидата выдвиженцы от партий должны преодолеть муниципальный фильтр — собрать не менее 75 подписей депутатов и глав муниципальных образований (при этом не менее 51 от депутатов и глав муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов).

Приморское отделение партии «Единая Россия» на своей региональной конференции 20 июня приняло решение выдвинуть действующего губернатора Олега Кожемяко кандидатом на пост главы края на новый срок.

Также своих кандидатов уже выдвинули региональные отделения партий «Справедливая Россия — За правду», «Коммунисты России» и Казачья партия. Документы о выдвижении в комиссию уже представили Александр Андони от «Коммунистов России» и Денис Ковалев от Казачьей партии. Оба выдвиженца возглавляют соответствующие краевые парторганизации. «Справедливая Россия — За правду» выдвинула кандидатом предпринимателя из Владивостока, директора компании по вывозу мусора Кирилла Рудюка.

Алексей Чернышев, Владивосток