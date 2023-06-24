Вильфанд: на юге Поволжья и Сибири ожидаются заморозки, в Якутии и Магадане — аномальная жара

В ближайшие ночи в ряде регионов в Поволжье, на Урала и на юге Сибири прогнозируются заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Магаданскую область и Якутию придет аномальная жара до 35°С.

Он рассказал, что в регионах, где ожидается похолодание, температура будет на 4–8 градусов ниже нормы. «Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус 2 градусов, в Омской области — до минус 5. Это совершенно необычно»,— сказал «РИА Новости» господин Вильфанд.

Также ночные заморозки прогнозируют в Татарстане и Пермском крае. По данным Гидрометцентра, «невероятно теплая погода» — на 7–9 градусов выше нормы — будет в Магаданской области, где температура достигнет 30–35°С, а также на северо-востоке Якутии — 30–33°С.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 24 июня, в Москве будет 21–23°C (в Подмосковье — 20–25°C), облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. 25 июня температура в столице немного повысится до 22–24°C (в Подмосковье — до 20–15°C), также будет облачно, по области прогнозируется небольшой дождь.

Лаура Кеффер