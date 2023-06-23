Boeing экстренно сел в Гонконге из-за взорвавшегося шасси, 18 человек пострадали при эвакуации

В Гонконге совершил экстренную посадку пассажирский Boeing 777-300, летевший в Лос-Анджелес. Во время взлета одно из шасси перегрелось и взорвалось, из-за чего экипаж решил вернуться в место отправление, передает телеканал RTHK.

18 человек получили травмы во время эвакуации по спасательным трапам. Среди пострадавших — 13 женщин и 5 мужчин. Все они были госпитализированы. Остальных отправили в гостиницу.

Рейс CX880 выполняла авиакомпания Cathay Pacific. На борту самолета находились около 300 человек.

Леонид Уварчев