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Военные РФ приготовились к эвакуации населения из-за продолжающейся c 5 июня утечки из аммиакопровода Тольятти—Одесса

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 23 июня сообщил, что из трубопровода Тольятти—Одесса, поврежденного 5 июня, до сих пор продолжается утечка аммиака. Российские военные, по его словам, эвакуируют жителей при необходимости.

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«На нашей территории был взорван аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака. И сами понимаете, в какой ситуации там люди проживают. Им надо помогать. И вот оттуда сейчас просим военных эвакуировать людей в случае необходимости. Вот это сейчас самое главное»,— заявил господин Ганчев в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Министерство обороны России сообщало, что 5 июня в районе Масютовки в Харьковской области украинская диверсионно-разведывательная группа взорвала аммиакопровод Тольятти—Одесса. По данным ведомства, в результате пострадало мирное население (количество пострадавших не называлось).

6 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил об обстрелах станции аммиакопровода российскими силами, в результате которых «произошла разгерметизация трубопровода».

Аммиакопровод соединяет предприятие «Тольяттиазот» в Самарской области и Одесский припортовый завод, по нему осуществляется поставка российского аммиака на экспорт. Транзит аммиакопровода Тольятти—Одесса приостановили 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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