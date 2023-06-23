Bloomberg: представители ЕС и США обсудят «формулу мира» Зеленского с послами Индии, Бразилии и ЮАР

Высокопоставленные чиновники Евросоюза и США в ближайшие выходные планируют встретиться с дипломатами из сохраняющих нейтралитет по отношению к конфликту на Украине стран — Индии, Бразилии и ЮАР. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, одной из целей встречи станет обсуждение «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

По данным источников Bloomberg, встреча запланирована в Дании. Ожидается участие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также «высокопоставленного украинского чиновника».

Как пишет агентство, Бразилию на встрече представит советник президента Луиса да Силвы. Кто представит Индию и ЮАР, не уточняется. Источники добавили, что приглашение также направили Китаю, однако ответ пока не получен.

«Формула мира» Владимира Зеленского, состоящая из десяти пунктов, была представлена в ноябре 2022 года. Среди условий — вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

В мае The Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский с февраля стремится наладить международные связи с лидерами государств, не присоединившихся к поддержке Украины. В том числе для этого украинские союзники обсуждали инициативу мирного саммита, к которому привлекут Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. По данным источников WSJ, европейские чиновники склоняют Киев внести поправки в некоторые пункты плана, чтобы он стал более приемлемым для перечисленных стран.

Подробнее о предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Запад перешел в контрнаступление на Юг».

Лусине Баласян