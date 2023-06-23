Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: представители ЕС и США обсудят «формулу мира» Зеленского с послами Индии, Бразилии и ЮАР

Высокопоставленные чиновники Евросоюза и США в ближайшие выходные планируют встретиться с дипломатами из сохраняющих нейтралитет по отношению к конфликту на Украине стран — Индии, Бразилии и ЮАР. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, одной из целей встречи станет обсуждение «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского.

По данным источников Bloomberg, встреча запланирована в Дании. Ожидается участие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также «высокопоставленного украинского чиновника».

Как пишет агентство, Бразилию на встрече представит советник президента Луиса да Силвы. Кто представит Индию и ЮАР, не уточняется. Источники добавили, что приглашение также направили Китаю, однако ответ пока не получен.

«Формула мира» Владимира Зеленского, состоящая из десяти пунктов, была представлена в ноябре 2022 года. Среди условий — вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла, поскольку он, в частности, не признает присоединенные регионы российскими.

В мае The Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский с февраля стремится наладить международные связи с лидерами государств, не присоединившихся к поддержке Украины. В том числе для этого украинские союзники обсуждали инициативу мирного саммита, к которому привлекут Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. По данным источников WSJ, европейские чиновники склоняют Киев внести поправки в некоторые пункты плана, чтобы он стал более приемлемым для перечисленных стран.

Подробнее о предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Запад перешел в контрнаступление на Юг».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...