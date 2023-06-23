Генпрокурор Краснов назвал невозможным отказ от проверок бизнеса

Генеральный прокурор России Игорь Краснов считает, что полностью отказаться от государственного контроля бизнеса невозможно. Однако, по его мнению, стоит уделять больше внимания профилактике нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Думаю, все слышали на этот счет позицию президента В. В. Путина, что проверок бизнеса не должно быть, за исключением тех объектов, где высок риск причинения травм людям либо возможен вред окружающей среде. Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно»,— сказал господин Краснов во время встречи с представителями бизнеса Оренбургской области (цитата по ТАСС). Генеральный прокурор добавил, что правильнее будет «сместить вектор на профилактику нарушений».

16 июня в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Владимир Путин попросил правительство, прокуратуру и МВД закрепить в законе норму о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами, и строго отслеживать ее выполнение. Он рассказал, что в России существенно увеличилось число случаев, когда проверки проводят не контрольно-надзорные, а правоохранительные органы. По мнению главы государства, «это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы, сказывается на работе бизнеса».

Милена Костерева