Ройзман выплатил штраф 260 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) выплатил штраф 260 тыс. руб. по делу о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов, который приобщил к делу квитанцию об оплате штрафа. Политик перевел средства 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приговор господину Ройзману вынес Октябрьский райсуд Екатеринбурга 19 мая по ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом для обвинения стала онлайн-трансляция «Ответы на ваши вопросы», в которой Евгений Ройзман назвал специальную военную операцию (СВО) «войной», а символ Z — «зигой». Политик назвал такой приговор «оправдательным». 6 июня решение суда вступило в силу.

Сумму для оплаты штрафа господину Ройзману собрали его сторонники — они перевели около 1,5 млн руб. Часть средств он собирается направить на оплату штрафов екатеринбургского общества «Мемориал» (иностранный агент, федеральная организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным Судом РФ). 1 июня организацию оштрафовали на 300 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ (ст.20.3.3 КоАП РФ).

Анна Капустина