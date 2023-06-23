Венгрия считает, что прекращение транзита газа из РФ создаст сложности для Украины

Прекращение транзита российского газа через украинскую территорию поставит Украину в сложное положение, считает глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Пятилетний контракт РФ и Украины рассчитан до конца 2024 года.

У господина Гуйяша спросили, могла бы Венгрия выступить посредником, чтобы помочь двум странам сохранить действующий контракт. Он ответил, что пока этот вопрос не поднимался, но предположил, что «решение будет найдено». «В противном случае ситуация для Украины будет очень сложная»,— уверен представитель венгерского правительства (цитата по ТАСС).

В конце 2019 года Украина и «Газпром» подписали соглашение о транзите российского газа в Европу, оно действует до 31 декабря 2024 года. The Washington Post писала, что власти Украины лоббируют сохранение транзита газа и нефти из РФ из-за боязни потерять прибыль. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает маловероятным, что сторонам удастся договориться о продлении контракта. По данным Forbes.ua, украинские власти хотят сделать страну «энергетическим хабом Европы» до 2050 года.

Лаура Кеффер