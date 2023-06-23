Telegraph: Лондон недоволен решением США отвергнуть кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО

Решение властей США заблокировать кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО может навредить отношениям двух стран, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. По их словам, президент США Джо Байден «оказал дурную услугу» Лондону.

«Мы должны быть их ближайшим союзником. В итоге мы получаем такое… Это плохо для британо-американских отношений»,— сказал один из неназванных собеседников издания в британском правительстве.

По данным газеты, господин Байден изначально симпатизировал кандидатуре премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Однако он изменил свое мнение после ее визита в Вашингтон, потому что она его «не впечатлила». Источник в британском правительстве также заявил, что Франция и Германия тоже «пытались помешать» господину Уоллесу возглавить НАТО.

Теперь, как пишет The Telegraph, США пытаются убедить Йенса Столтенберга, который занимает пост генсека НАТО с 2014 года, остаться еще на 12 месяцев. Он должен был уйти в отставку в октябре 2022 года, но лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023-го. В июне Bloomberg сообщал, что страны НАТО просят господина Столтенберга остаться в должности на год. Вчера, 22 июня, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается сменять действующего генсека альянса.

Лаура Кеффер