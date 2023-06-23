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Коммерсантъ FM
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Венгрия предложила расширить число маршрутов в рамках зерновой сделки

Венгрия предложила увеличить число морских транспортных маршрутов, используемых в рамках зерновой сделки России и Украины. Инициативу озвучил глава венгерского Минсельхоз Иштван Надь по итогам прошедших в Варшаве переговоров с польским коллегой Робертом Телусом.

По данным венгерского Минсельхоза, Польша предложение поддержала. В связи с этим господин Надь попросил польского министра «предоставить ему мандат на проведение переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов», передает ТАСС.

Стороны договорились организовать встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским для «поиска совместных решений проблемы импорта зерна». Венгрия и Польша объяснили инициативу тем, что украинская сельхозпродукция не достигает традиционных мест сбыта и поступает в Центральную Европу по демпинговым ценам, что наносит ущерб местным фермерам.

В апреле Венгрия, Польша, Словакия и Болгария ввели запрет на ввоз украинской сельхозпродукции. Страны объяснили это решение угрозой, которую заполняющее рынки украинское зерно представляло для местных фермеров. В мае Еврокомиссия официально ввела эту меру на уровне Евросоюза (ЕС). В июне ЕС продлил запрет до сентября.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское зерно дорогу найдет».

Лаура Кеффер

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