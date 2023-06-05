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Коммерсантъ FM
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ЕС продлил запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины в несколько стран до сентября

Запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу и Словакию продлен до 15 сентября 2023 года. Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза и вступил в силу.

Запрет затрагивает экспорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника. «Свободное хождение указанной продукции разрешается только в государствах—членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии»,— сказано в документе.

В апреле запрет на ввоз украинской сельхозпродукции ввели Венгрия, Польша, Словакия и Болгария. Страны объяснили решение угрозой, которую заполняющее рынки украинское зерно представляло для местных фермеров. После Еврокомиссия официально ввела эту меру на уровне ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Олеся Павленко

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