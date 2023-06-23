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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Красный Пахарь

Украинские военные вечером 22 июня обстреляли окраину поселка Красный Пахарь Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, но поврежден один дом, линия электропередачи и газопровод.

«По предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения... Оперативные службы на месте, подомовой обход будет проводиться в светлое время суток»,— написал господин Гладков в Telegram.

19 июня под обстрел попал Валуйский городской округ региона. В результате пострадали семь человек, также из-за обстрела были повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных дома. В тот же день на белгородском КПП «Грайворон» заступили на дежурство чеченские полицейские.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер

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