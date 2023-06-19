Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Семь человек пострадали в результате обстрела Валуек в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Валуйский городской округ оказался под обстрелом Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди которых один ребенок.

«Также пострадали мужчина — у него закрытая черепно-мозговая травма — и три женщины, две из которых с осколочными ранениями, и еще одна девушка с контузией»,— написал губернатор в Telegram.

По информации господина Гладкова, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести. Также из-за обстрела повреждены 5 многоквартирных домах и 4 частных дома. В одном из домовладений горит хозпостройка.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. 17 июня в результате обстрела села Тишанка были повреждены линии электропередачи. В целом за сутки в регионе обстреляли шесть муниципалитетов. Повреждения получили несколько зданий и машин, никто не пострадал.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...