Marca: Саудовская Аравия отказалась от заявки на проведение ЧМ по футболу 2030 года

Саудовская Аравия не намерена претендовать на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает портал Marca. Изначально саудовские власти хотели провести турнир вместе с Грецией и Египтом.

По данным портала, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд вчера, 21 июня, сообщил партнерам об отказе от заявки. Это решение было принято из-за неуверенности в возможности конкурировать с заявкой Португалии, Испании и Марокко.

Также на проведение турнира будет претендовать заявка от Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая. О том, какие страны станут хозяевами чемпионата, станет известно в сентябре 2024 года.

Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ в 2021 году. В октябре 2022 года к ней присоединилась Украина, однако в марте 2023-го было решено, что вместо нее в заявке будет участвовать Марокко.

Лаура Кеффер