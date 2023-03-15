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Коммерсантъ FM
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Марокко заменит Украину в заявке на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году

Король Марокко Мохаммед VI объявил, что его страна присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. В октябре 2022 года Испания заявляла, что в совместную заявку Мадрида и Лиссабона вошла Украина. Король Марокко никак не прокомментировал отсутствие в заявке Киева.

Мохаммед VI сделал заявления о заявке на ЧМ-2030 во время церемонии вручения наград за выдающиеся достижения 2022 года в Африканской конфедерации футбола, передает AFP. Испанская футбольная федерация сообщила агентству, что 15 марта пройдет встреча с федерациями Португалии и Марокко. Мадрид также никак не прокомментировал отсутствие в заявке Украины.

Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение чемпионата в 2021 году. Украина присоединилась к ней в октябре 2022 года. Издание The Athletic сообщало, что Киев может потерять место в заявке так как, вероятно, не сможет подготовиться в ЧМ-2030.

Марокко в пятый раз подает заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Она ранее пыталась претендовать на чемпионаты 1994, 1998, 2006 и 2010 и 2026 годов. ЧМ-2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.

О претендентах на проведение ЧМ-2030 — в материале «Ъ» «За главное побьются лучшие».

Леонид Уварчев

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