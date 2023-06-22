Байден и Моди заявили о поддержке территориальной целостности Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди, посетивший с визитом Вашингтон, выступили с совместным заявлением. В нем сказано, что они оба выражают глубокую обеспокоенность военным конфликтом на Украине и поддерживают ее территориальную целостность.

Лидеры двух стран заявили об «ужасных и трагических гуманитарных последствиях» конфликта, а также отметили его негативное влияние на глобальную экономическую систему, продовольственную, топливную и энергетическую безопасность. Они призвали к «активизации усилий по смягчению последствий войны, особенно в развивающихся странах».

«Обе страны обязуются продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Они призвали к уважению международного права, принципов устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета. Обе страны согласились с важностью постконфликтного восстановления Украины»,— говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

В этом году Индия, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения российской военной операции на Украине. В мае Нарендра Моди на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Моди говорил, что Индия в ситуации вокруг Украины выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета.

О его визите в США — в материале «Ъ» «Модифицированная Америка».

Лаура Кеффер