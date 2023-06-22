Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден и Моди заявили о поддержке территориальной целостности Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди, посетивший с визитом Вашингтон, выступили с совместным заявлением. В нем сказано, что они оба выражают глубокую обеспокоенность военным конфликтом на Украине и поддерживают ее территориальную целостность.

Лидеры двух стран заявили об «ужасных и трагических гуманитарных последствиях» конфликта, а также отметили его негативное влияние на глобальную экономическую систему, продовольственную, топливную и энергетическую безопасность. Они призвали к «активизации усилий по смягчению последствий войны, особенно в развивающихся странах».

«Обе страны обязуются продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Они призвали к уважению международного права, принципов устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета. Обе страны согласились с важностью постконфликтного восстановления Украины»,— говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

В этом году Индия, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения российской военной операции на Украине. В мае Нарендра Моди на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Моди говорил, что Индия в ситуации вокруг Украины выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета.

О его визите в США — в материале «Ъ» «Модифицированная Америка».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...