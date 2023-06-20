Моди: Индия не нейтральна в украинском конфликте, а выступает за мир

Индия в ситуации вокруг Украины выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Он уверяет, что позиция Индии «не нейтральна» и она будет поддерживать «все реальные попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность».

В интервью The Wall Street Journal господин Моди сказал, что конфликты нужно решать с помощью дипломатии и переговоров. Как он утверждает, «высшим приоритетом Индии является мир». «Я не думаю, что такой взгляд очень распространен в США… Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств»,— добавил премьер-министр Индии.

В этом году Индия, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения военной операции РФ на Украине. Нарендра Моди говорил, что надеется на здравый смысл и стремление лидеров 20 ведущих государств к миру. В мае премьер-министр Индии на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 21–24 июня господин Моди посетит с визитом США.

Лаура Кеффер