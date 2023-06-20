Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Моди: Индия не нейтральна в украинском конфликте, а выступает за мир

Индия в ситуации вокруг Украины выступает за мир, соблюдение международного права и суверенитета, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Он уверяет, что позиция Индии «не нейтральна» и она будет поддерживать «все реальные попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность».

В интервью The Wall Street Journal господин Моди сказал, что конфликты нужно решать с помощью дипломатии и переговоров. Как он утверждает, «высшим приоритетом Индии является мир». «Я не думаю, что такой взгляд очень распространен в США… Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств»,— добавил премьер-министр Индии.

В этом году Индия, председательствуя в блоке G20, воздержалась от публичного осуждения военной операции РФ на Украине. Нарендра Моди говорил, что надеется на здравый смысл и стремление лидеров 20 ведущих государств к миру. В мае премьер-министр Индии на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. 21–24 июня господин Моди посетит с визитом США.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...