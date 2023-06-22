Диана Арбенина назвала даты перенесенных концертов в Краснодаре и Сочи

Концерт Дианы Арбениной в Краснодаре пройдет 28 июня, в Сочи — 29 июня. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Концерт в Краснодаре должен был пройти 12 июня. Однако из-за состояния здоровья певицы мероприятие пришлось перенести на вторую половину июня. Точная дата до сих пор была неизвестна.

В конце мая концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих сообщила, что Диана Арбенина получила травму спины, но, несмотря на это, тур не отменяли. Певица лично комментировала информацию об отмене концерта.

Татьяна Ручкина

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